Beylikdüzü’ndeki buz pistini yakarak sahiplerini öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ümit Yaşar Parlak davasında mahkeme kararını verdi. Parlak’a “öldürmeye teşebbüs” suçundan beraat veren mahkeme, “mala zarar verme”, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Beylikdüzü'nde Ayfer Özbal ve eşi İsmail Ahmet Özbal’ın işlettiği buz pistinin bulunduğu tesiste kafe yapımına başlayan Ümit Yaşar Parlak, para yatırdığı kafeyi tamamlayamayınca iddiaya göre harcamasının karşılığını Özbal çiftinden istedi. Özbal çifti bunu kabul etmeyince Parlak da 14 Nisan 2020 günü yanına aldığı bir miktar benzin ve pompalı tüfekle tesise gitti. Önce etrafa ateş eden Parlak, sonrasında ise elindeki benzini dökerek tesisi ateşe vermişti. Olayın ardından tutuklanan Parlak hakkında, “kasten öldürmeye teşebbüs etme”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “mala zarar verme” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” suçlarından 38 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

'Çok pişmanım'

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Parlak müşteki Ayfer Özbal ve Ahmet Özbal tarafından kendisinin mağdur edildiğini söyleyerek, “Ben mağduriyetimi dile getirmek için bir çok yere başvurdum. Ancak buna rağmen sonuç alamayınca artık bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim. Buz pistini bulduğum gibi bırakmaya karar verdim. Pisti yakmak için gündüz vakti oraya gittim. Müştekilerin içeride olduğunu bilmiyordum. Amacım uğradığım haksızlıktan dolayı müştekilere karşılık olarak zarar vermekti. Onlara maddi olarak zarar vermek istedim. Çok pişmanım”

10 yıl 5 ay hapis

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme sanığa, “kasten öldüremeye teşebbüs” suçundan delil yetersizliğinden beraat verdi. Sanık Parlak, “mala zarar verme suçundan” suçundan 6 yıl 8 ay, “iş yeri dokunulmazlığının ihlali” suçundan da 2 yıl 6 ay hapis, “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

'Bu bize üçüncü saldırısıydı'

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Ayfer Özbal, “Bu bize karşı üçüncü saldırısıydı. Olay yerinde sadece dışarda 12 kovan bulundu, içeriye yangından dolayı polis giremedi. Buna rağmen öldürmeye teşebbüsten ceza verilmedi” dedi.















