Türkiye Buzlanma, don ve çığ riski! Meteoroloji'den kritik uyarı

Buzlanma, don ve çığ riski! Meteoroloji'den kritik uyarı

Türkiye

Buzlanma, don ve çığ riski! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji, Eskişehir’in de yer aldığı bölgede buzlanma ve don olayları beklendiğini belirterek, yüksek kesimlerde görülebilecek çığ riskine karşı uyardı.

27 Ocak 2022, Perşembe 18:36 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Bilecik, Bursa, Kütahya ve Eskişehir’in yer aldığı bölge genelinde havanın genellikle parçalı bulutlu olacağı, buzlanma ve don olaylarıyla birlikte sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyretmesi bekleniyor. Buna göre merkez ilçelerden Tepebaşı en düşük eksi 12, Odunpazarı ise eksi 10 dereceyi görecek. En düşük sıcaklıkların da eksi 17 derece ile Çifteler, eksi 16 derece ile İnönü ve eksi 15 derece ile Mihalıççık ilçelerinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın ise güney ve güneydoğu yönlerden gece hafif, yarın orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji ayrıca, bölge sorumluluk sahasında bulunan kayak merkezlerinde ve yüksek kesimlerde gevşeyen kar kütlelerinin meydana getirebileceği kar kayması ve çığ riskine karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

ESKİŞEHİR (İHA)

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