Bye bye Google Plus!

Google, internet devi olmanın gerektiği gibi davranarak her alanda hizmet vermek istiyor. Ancak Google‘ın en büyük başarısızlığı Twitter gibi sosyal medya platformu olmasını istediği Google Plus olmuştu. Google’ın tüm çabalarına ve girişimlerine rağmen bir türlü dikiş tutturamayan Google+ için hizmet sonlandırma kararı alınmıştı.

Son aylarda 2 adet kritik güvenlik açığı ile gündeme gelen Google+ için firma yeniden düğmeye bastı. 2019’un Temmuz ayında kapatılması beklenen Google+, son açıklanan bilgiye göre; 2019’un Nisan ayında kapatılacak. Bu tarihten itibaren tamamen servis dışı olacak olan Google+, çok az sayıda olan kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor.

Google’ın açıklamasına göre; Google+ kullanıcıları tarafından hiç tercih edilmiyor. Kullanıcıların yüzde 90’u oturum açtıktan sadece 5 saniye sonra Google+’tan çıkıyor.

Böylesine başarısız olan servisin sonlandırılması için çok geç kalındığını söyleyebiliriz. Bakalım sütten ağzı yanan Google, ilerleyen yıllarda yeni bir sosyal medya platformu girişimi ile karşımıza çıkacak mı?

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