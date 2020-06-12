Türkiye Caddebostan sahilindeki kalabalık şaşırttı

Caddebostan sahilindeki kalabalık şaşırttı

Türkiye

Caddebostan sahilindeki kalabalık şaşırttı

Caddebostan sahilindeki insan kalabalığı görenleri adeta şoke etti. Caddebostan sahilindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

12 Haziran 2020, Cuma 23:54 Son Güncelleme:
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Corona virüse karşı alınan önlemler normalleşme adımları kapsamında gevşetilirken, uzmanlar vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiği konusunda sık sık uyarı yapıyor. Bugünkü korona virüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüler ise şoke etti. Kimi vatandaş maske takmazken kimisi ise sosyal mesafeye dikkat etmedi. Yol kenarında ise kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu olduğu gözlendi.

Corona virüse rağmen Caddebostan sahilinde kalabalık oluşturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Sahilde oturan bir vatandaş, "Mümkün olduğunca aile içinde olduğunuz için dikkat ediyoruz. Evlerde çok bunaldık" dedi.

İHA

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