Cadılar Bayramı için stil önerileri: Cadılar Bayramı manikürü
31 Ekim Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Ülkemizde Cadılar Bayramı partisi gibi çeşitli etkinlikler düzenlenen bu günde, kıyafetten makyaja kadar 'ürkütücü' görünmek anahtar kelime. Ancak tırnakları da unutmamak gerek. İşte Cadılar Bayrramı için manikür önerileri...
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Saçınız, makyajınız, kıyafetiniz tamam! Peki tırnaklarınız Cadılar Bayramı partisine hazır mı?
Bir partide dikkat çekmek istiyorsanız, görünümünüzde küçük detaylara yer vermeniz çok önemli. Bunu sağlamanın en iyi yolu da tırnaklar.
Tırnaklarınıza takacağınız Cadılar Bayramı temalı aksesuarlar, neon ojeler, 3 boyutlu resimler ile partinin yıldızı olabilirsiniz.
Nailart tasarımcıları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda maniküre adeta yeni bir soluk getiriyor.
Cadılar Bayramı'nın tüm detaylarını tırnaklara taşıyan tasarımcılardan 10 manikür fikri:
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Eğer kısa tırnaklıysanız, Addams ailesi temalı manikür tam size göre. Sadece siyah beyaz ojeyle yapılan bu manikürü hemen her kostüme kombinleyebilirsiniz.
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İçinizdeki canavarı serbest bırakın! Bu 3 boyutlu manükür, görüntüsü kadar yapımıyla da şaşkına çeviriyor.
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Cadılar Bayramı'nın olmazsa olmazı kara kedi temasını neon ojelerle tırnaklarınızda da yansıtabilrsiniz.
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Göz aksesuarları ile yapımı kolay ama kullanımı zor olan bu manikürü tercih edebilirsiniz.
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Meksikalıların ölüm maskelerini tırnaklarınıza taşıyarak sevimli bir Cadılar Bayramı görünümüne sahip olabilirsiniz.
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Bal kabakları klasik, ama Halloween ruhunu en iyi yansıtan temadır. Bal kabaklarını tırnaklarınıza taşıyabilirsiniz.
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Adeta asit yağmuruna yakalanmış bir zombi gibi görünmek de sizin elinizde. Neon ojeler ve simler sayesinde manikürünüze farklı bir boyut kazandırın.
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Sevdiğiniz bir korku filmini ya da Cadılar Bayramı temalı bir animasyonu da tırnaklarınıza yansıtabilirsiniz. Örneğin; Tim Burton'ın Noel Gecesi Kabusu filmi...
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'Ben ışıltıdan asla vazgeçmem' diyorsanız, altın kaplama örümcekler ve dantel ağ detayları tam size göre.
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'Bunların hiçbiri bana göre değil' diyorsanız ve daha iddialı bir tasarım arıyorsanız, işte mumyalar! Fosforlu ojeler sayesinde karanlıkta parlayan bu tasarım harikası manikür ile ellerinizi yıkamaya bile kıyamayacaksınız.