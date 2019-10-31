Cadılar Bayramı kostümüyle kaza yapınca öldü sandılar

Dünyanın dört bir yanında Cadılar Bayramı için kostümler giyiliyor, kutlamalar yapılıyor... Bu durumun en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan ABD'de yaşanan bir olay ise mutlu sonuyla duyanları gülümsetiyor...

West Virginia’da Marshall Üniversitesi'nde öğrenci olan Sidney Wolfe geçtiğimiz gün bir Cadılar Bayramı etkinliğinden dönüyordu. Okulda Cadılar Bayramı kutlamaları için Stephen King'in çok satan romanı Carrie'den esinlenen bir müzikal sahneleyeceklerdi.

Sidney, provayı bitirip okuldan çıktı ve arabasının direksiyonunun başına geçti. Genç kadının üzerinde müzikalde giyeceği kostüm vardı. Beyaz bir elbise, taç ve bolca sahte kandan oluşan bu görünümle arabayı kullanmaya başlayan Sidney başına geleceklerden habersizdi...

Yolda bir geyiğe çarpan ve kaza yapan genç kadın kendine geldiğinde etrafının polisler ve merakla kendine bakanlarla çevrili olduğunu gördü. Kostümden haberi olmayan bu kalabalık Sidney'nin öldüğünün düşünmüştü doğal olarak.

Sidney Wolfe başından geçenleri Twitter hesabından paylaşınca tweet'leri bir anda viral haline geldi ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Olay bu şekilde büyüyünce sadece yerel basının değil büyük haber kaynaklarının da ilgisini çekti. Fırsatı kaçırmayan Sİdney Wolfe ise haberi okuyan herkesi müzikallerini izlemek için bilet almaya çağırdı...