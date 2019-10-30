Cadılar Bayramı makyajı sonrası bakım tüyoları

Her yıl 31 Ekim dünyanın birçok ülkesinde Halloween ya da Türkiye’de bilinen adıyla Cadılar Bayramı olarak kutlanıyor. Başlangıcı net olarak bilinmese de oldukça eski dönemlere dayanan Cadılar Bayramı, ölülerin kutsandığı ilahi bir dönem olarak biliniyordu. Bu dönemde ruhların eski yaşadıkları yerleri ziyaret ettiğine inanılıyor, kötü ruhları buralardan uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar ruhların onları tanımaması için ise maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı. Zamanla bu inanç, bir eğlence öğesine dönüştü.

Makyajın ardından mutlaka cildinizi temizleyin ve bakım yapın

Son yıllarda ülkemizde de popüler olan Cadılar Bayramı, düzenlenen kostümlü partilerle göz dolduran ve keyifli eğlencelere dönüşüyor. Ağır ve abartılı makyajlarla tamamlanan ilginç kıyafetler sayesinde zombiler, cadılar, periler, vampirler aramızda dolaşıyor. Ancak bu karakterlere bürünmek için kullanılan makyaj malzemeleri yoğun ve kapatıcılığı yüksek ürünler olduğu için cildi yorup gözenekleri tıkayabiliyor, içerdiği kimyasallar cilde zarar verebiliyor.

İşte tam da bu nedenle hem makyaj öncesinde hem de keyifli geçen bir Cadılar Bayramı partisinin ardından ise mutlaka ama mutlaka cildini gerektiği gibi yani derinlemesine temizlemek ve bakım yapmak gerekiyor.

Özellikle hassas bir cilde sahipseniz bu tarz makyaj ürünlerinin cildinize doğrudan temas etmesi sorun yaratabiliyor. Bu nedenle makyaja başlamadan önce baz bir krem kullanarak bu problemin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca bu tarz makyaj ürünleri genellikle sahne, şov, film çekimleri gibi alanlarda kullanıldığı için cilt sağlığından çok yarattığı etkiye odaklanıyor.

Bileğinizin iç kısmında küçük bir deneme yapın

Eğer FDA onaylı bileşenler içeren ürünleri seçerseniz zararı en aza indirebilirsiniz. Cildiniz alerjikse ürünleri kullanmadan önce bileğinizin iç kısmında küçük bir deneme yaparak alerjik reaksiyon gösterip göstermediğine bakabilirsiniz.

Geçirdiğiniz eğlenceli akşamın ardından ise mutlaka ve mutlaka cildinizi derinlemesine temizlemeli, üşengeçlik yapıp o ağır makyajla uyumamalısınız. Az zamanda etkili bir sonuç için FOREO LUNA 3’ten yardım alabilirsiniz. LUNA 3’ün en önemli özelliği, akıllı telefonlara indirilebilen FOREO For You uygulamasıyla senkronize edildiğinde adeta kişiye özel bir güzellik koçu gibi ihtiyacınıza uygun, doğru bakımı sunması… Dakikada yaydığı 8.000 T-Sonic™ titreşimle cildin gözenekleri içine işlemiş kir, yağ, makyaj kalıntıları ve ölü deriden arındıran LUNA 3, ihtiyaç duyduğunuz derinlemesine temizliği sağlıyor.

Cildiniz sıkılaşıp parıldayacak

Arka yüzeyinde sunduğu anti-aging etkili sıkılaştırıcı masaj terapileriyle ince çizgi ve kırışıkların görünümünün yumuşatarak yüzünüze daha gençleşmiş ve tazelenmiş bir ifade getirirken, bu esnada kullanacağınız cilt bakım ürünlerinin de cildinizin daha derinine güçlü bir şekilde nüfuz etmesini sağlıyor. Bu uygulama sayesinde cildinizin için özel bir program hazırlayan LUNA 3, cildinize sıkılık getirirken, pırıltı katacak dört farklı yüz masajı tekniği de sunuyor. Ayrıca tıbbi silikon yüzeyiyle diğer plastik yüz temizleme cihazlarına nazaran 35 kat daha hijyenik olan ve bakteri barındırmayan cihaz, önceki versiyonlarına göre yüzde 25 daha geniş temizleme yüzeyi ve yüzde 30 daha uzun temas noktaları sayesinde artık daha da derinlere ulaşıyor.

Bonus

Ürünü kullanırken yüzünüze süreceğiniz yıkama jeli ya da kremi sürüp LUNA 3 ya da elinizde hangisi varsa onunla iyice cildinize yedirebilirsiniz.





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