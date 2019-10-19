Çağan Irmak'tan suç duyurusu
Yönetmen Çağan Irmak, kendi adını kullanarak “Yeni filmim için kadro kuruyorum. Para verin sizi de filmimde oynatayım” diyen dolandırıcıyı savcılığa ihbar etti. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı
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Ajansları da aramış
Sabah gazetesinin haberine göre; Çağan Irmak, adını kullanan bir şahsın film çekmek için sinema çevrelerinde dolaştığını, ajanslarla görüştüğünü, hatta rol verme karşılığında bir kadından para istediğini de öğrendi.
'Gerçek ismi Cesur'
Yakın çevresinin kendisini durumdan haberdar etmesi üzerine savcılığa koşan ünlü yönetmen, "Adımı kullanan kişinin gerçek isminin Cesur olduğunu öğrendim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Savcılık, ihbar sonrası hemen soruşturma başlattı.
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