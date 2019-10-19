'Babam ve Oğlum', 'Issız Adam' gibi filmleriyle tanınan yönetmen Çağan Irmak'ı şaşırtan olay!

Ajansları da aramış

Sabah gazetesinin haberine göre; Çağan Irmak, adını kullanan bir şahsın film çekmek için sinema çevrelerinde dolaştığını, ajanslarla görüştüğünü, hatta rol verme karşılığında bir kadından para istediğini de öğrendi.

'Gerçek ismi Cesur'

Yakın çevresinin kendisini durumdan haberdar etmesi üzerine savcılığa koşan ünlü yönetmen, "Adımı kullanan kişinin gerçek isminin Cesur olduğunu öğrendim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Savcılık, ihbar sonrası hemen soruşturma başlattı.

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