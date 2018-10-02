Çağatay Ulusoy, 'Muhafız' oldu

Çağatay Ulusoy, ‘Hakan’ adlı bir üniversite öğrencisiyken 1400’lü yıllarda dikilen tılsımlı gömleği giyip süper güçlere kavuşuyor. İstanbul’u düşmanlardan kurtaran Osmanlı savaşçısı ‘Muhafız’a dönüşüyor.

DİZİNİN KONUSU

Dizide sıradan bir hayat süren Hakan, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenerek büyük bir maceraya adım atıyor.

Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!





Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.



