Magazin Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın ile Ege’ye indi

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın ile Ege’ye indi

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Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın ile Ege’ye indi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni dizisinin çekimlerini tamamladı ve sevgilisi Duygu Sarışın ile soluğu Bodrum’da aldı. Teknesine giden Ulusoy, Bodrum-Datça arasında mavi suların tadını çıkartıyor.

31 Mart 2021, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
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Nisan sonunda yeniden seyircisiyle buluşacak olan Çağatay Ulusoy, zorlu geçen çekimlerin ardından tatile çıktı. Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Duygu Sarışın ile birlikte Bodrum’a giden Ulusoy, oradan teknesine atlayarak soluğu Datça’da aldı. Datça’da gözlerden uzak tatil yapan çift, bir haftalık tatilin ardından Bodrum’a geri döndü.

Şehrin karmaşasından uzakta yaşayan ve sadece işi olduğu zaman İstanbul’a gelen Çağatay Ulusoy, yine geleneği bozmadı ve çekimlerin ardından dinlenmek için Ege koylarını tercih etti. Balık tutmayı ve dalmayı çok seven başarılı oyuncu, dizi yorgunluğunu denizde atıyor... (Kelebek/ Mehmet Üstündağ)

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