Çağla Büyükakçay, İspanya’da ikinci
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya’da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD’li Allie Kiick’e 2-1 yenilerek ikinci oldu
Barselona kentinde düzenlenen toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler finalinde Çağla Büyükakçay, 1 numaralı seribaşı Kiick ile karşı karşıya geldi.
Çağla, tie-break’e giden ilk seti 7-6 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette rakibine 6-3 üstünlük kuran 29 yaşındaki tenisçi, durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü ve son seti 6-1 kaybeden Çağla Büyükakçay, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak ikincilikle yetindi.
AA