Çağla Şıkel aşka kapılarını kapattı

Emre Altuğ ile evliliğini 5 yıl önce noktalayan Çağla Şıkel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Şıkel, geçtiğimiz günlerde ilk kez bir süredir bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapan Aydın Gürhan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; o fotoğrafı saniyeler içinde silen Çağla Şıkel'in yeni aşkını sadece yakın arkadaşları ile paylaştığı da iddialar arasındaydı.

"Bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam"

Çağla Şıkel aşkla ilgili samimi açıklamalarda bulundu: Aşk tabii ki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam. Çok büyük bir aşk yaşamam lazım biriyle el ele çıkmak için.