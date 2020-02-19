Önceki gün oğullarıyla Akmerkez’de görüntülenen ünlü manken, o sözlere açıklık getirdi: “Hiç öyle bir şey yok. Tabii ki hayatıma biri girebilir. Şunu demek istemiştim; herhangi bir aşk yaşamam. Birisini yanımda görmeniz için çok âşık olmam lazım. Bir gün yanımda birini görürseniz, büyük ihtimalle çok âşık olmuşumdur. Saklama falan da olmaz.”



