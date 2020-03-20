Çağlar Ertuğrul, Meryem Uzerli ile geliyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisi 38. bölüm ile final yaptı. Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul’un başrol oynadığı dizide "Kerem" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un yeni bir projede yer alacağı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre yönetmen Olgun Özdemir, yeni filminde Çağlar Ertuğrul ve Meryem Uzerli’yi birlikte oynatmak istiyor. İkilinin bir araya gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.