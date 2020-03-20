Magazin Çağlar Ertuğrul, Meryem Uzerli ile geliyor

Çağlar Ertuğrul, Meryem Uzerli ile geliyor

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Çağlar Ertuğrul, Meryem Uzerli ile geliyor

Afili Aşk dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un, dizinin final yapmasının ardından yeni bir projede yer alacağı iddia edildi.

20 Mart 2020, Cuma 00:03 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisi 38. bölüm ile final yaptı. Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul’un başrol oynadığı dizide "Kerem" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un yeni bir projede yer alacağı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre yönetmen Olgun Özdemir, yeni filminde Çağlar Ertuğrul ve Meryem Uzerli’yi birlikte oynatmak istiyor. İkilinin bir araya gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

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