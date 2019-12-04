Çağlar Ertuğrul paylaştı yer yerinden oynadı

Kanal D’deki ‘Afili Aşk’ın ‘Kerem’i Çağlar Ertuğrul Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Siyah beyaz paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi.

Yakışıklı oyuncu "Droppin' my new album cover" (Yeni albüm kapağımı bırakıyorum) notunu düştüğü fotoğrafa takipçileri "Kapak böyleyse albüm nasıldır?" yorumları yaptı.

İşte yorumlardan bazıları:

- Kapak böyleyse albüm nasıl acaba!

- Bu albüm patlar.

- Kral öldürdün ama beni.

- Yurt dışına çıkınca numaramı değiştirdim demiştin ama hala 10 numarasın.

"Şüpheci ve mesafeliyim"

Daha önceki açıklamalarında “İnsanlara karşı şüpheci ve mesafeliyim. Çok uçlarda bir yaşam tarzım yok ama yine de ‘mahalle baskısından’ zaman zaman etkileniyorum” diyen oyuncu son günlerde yıldızı parlayan oyuncular arasında bulunuyor.

Çağlar Ertuğrul, iki yıldır aşk yaşadığı Kayla Manukyan ile...

Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul kimdir?

5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi. Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarında tanışan Çağlar Ertuğrul, Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahnelere adım atmış oldu.

2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ" adlı askeri filmde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Çağlar Ertuğrul, bu projenin ardından çok sayıda film ve dizi de yer almıştır. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filminde de oynayan genç oyuncu, bir yandan da tiyatro kariyerine devam etmiştir. İlk oynadığı oyun olan Romeolar ve Julietler'den sonra Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da sahneye çıkmıştır.

Film projeleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra dizilerde de boy gösteren Çağlar Ertuğrul Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde yer almıştır. 2016 yılında, tanınmasına vesile olan Dağ filminin devamı olan, Dağ II filminde "Oğuz Çağlar" rolünde tekrar karşımıza çıkan Çağlar Ertuğrul, son olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünde oynamaktadır. Genç oyuncunun son yer aldığı film projesi ise 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filmi olmuştur.

Çağlar Ertuğrul şimdilerde ise Afili Aşk adlı dizide rol almaktadır.





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