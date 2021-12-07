47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülü, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul'a gitti. Genç oyuncu konuşmasında Altın Portakal ödül törenindeki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemiğe de bir gönderme yaptı.





ÜNLÜ OYUNCUDAN TAMER KARADAĞLI GÖNDERMESİ

Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu. Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullandı. O sırada sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu.

'ESPRİ YAPMIŞ ÇOCUKCAĞIZ'

Tüm bu yaşananların ardından ne diyeceği merak konusu olan Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Karadağlı, "Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık söz konusu değil." dedi.