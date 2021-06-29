Türkiye Cahit Çetin'in öldürülmesinde, Sedat Peker ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı

Cahit Çetin'in öldürülmesinde, Sedat Peker ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Cahit Çetin'in öldürülmesinde, Sedat Peker ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 31 Ağustos 2017'de kolunda ‘SP’ dövmesi bulunan, sosyal medya hesaplarında Sedat Peker’le ilgili paylaşımlar yapan ve birlikte fotoğraflarını yayınlayan Cahit Çetin'in öldürülmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

29 Haziran 2021, Salı 12:38 Son Güncelleme:
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Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 kişinin ardından İstanbul merkezli Aydın, Yalova ve Düzce'de yeni operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilirken aralarından avukat Ayhan S.'nin de yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, şüphelilerin suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira 12 çek ele geçirildiği kaydedildi.

Ali TİNBEK - İstanbul DHA

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