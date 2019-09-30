California'da 22 yaşındaki ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Mariel Capulong adındaki kadın Salinas polis merkezine elinde satırla daldı. Geçen hafta gerçekleşen bu korkunç olayın vehameti güvenlik kamerası görüntülerinin basınla paylaşılmasından sonra anlaşıldı...

Elinde kocaman ve keskin bir satırla içeri dalan kadın karakoldan az önce çıkmış olan 43 yaşındaki bir kadını boynundan sürükleyerek geri getirdi ve rehin almaya çalıştı.

Olay polis merkezinde gerçekleştiği için bir grup polis duruma anında müdahale etti ve Capulong kimseye zarar vermeden şok tabancası kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Apar topar tutuklanan genç kadının amacının ne olduğu ve tutuklanacağı çok belliyken neden bir polis merkezinde böyle bir saldırı gerçekleştirdiğiyse anlaşılamadı.