Çalıkuşu Özellikleri: 9-10 cm aralığında ufak bir ötücü bir kuştur. Bu küçük kuş türünün sırt ve karın kısmı yeşilimtrak, kanat ve kuyruğu kahverengi renktedir. Bu kuş türünün göçmen olanları da bulunmaktadır. Çalıkuşu'nun ömrü yaklaşık olarak 25-30 yıl kadardır. Çalı, sürmeli çalı, pembetepeli çalıkuşları en iyi bilinen çalıkuşu türleri arasında yer almaktadır.

Çalıkuşu, ötücü kuşlardan(Passeriformes) takımının çalıkuşugiller ailesinden bir türdür. En küçük boya sahip kuşlar arasındadır. Küçük ebatlı olmalarına rağmen kış mevsimindeki kar ve soğuğa karşı dayanıklı bir yapıya sahiptirler.

Bu kuş türünün sırt kısımları zeytin yeşili, karın bölümü ise gri ve yeşil renktedir. Kuyruk ve kanat kısımları kahverengidir. Çalıkuşu'nun erkek olanlarının başlarının tepesinde kırmızı bir leke vardır. Dişi olanların başlarında bulunan leke ise sarı renktedir.

Çalıkuşu yavruların başında renkli bir işaret yoktur. Çoğunlukla bir erkek, birkaç dişiye sahip durumdadır. Bu kuşlar, yuvalarını toprağa yakın olan ağaç dallarına bağlantılı, havada sarkıtarak yaparlar.

Bu kuşların yaptıkları yuvala,r keçe gibi sert bir yapıya sahip olup, sıcak ve yumurta gibi yuvarlak bir şekildedir. Yuvanın toprağa bakan bölümünde bir giriş deliği bulunur. Sahip olduğu son derece küçük boyundan çıkan oldukça dikkat çekici çit çit şeklinde keskin ötüşü, yıl boyunca yaşadığı bölgelerden yankılanır.

Bu kuş türü, normal yaşamını sürdürdüğü ağaç oyukları haricinde kışın üşüten soğuğundan ve yırtıcı hayvanların saldırısından korunmak içgüdüsü doğrultusunda kendisine ikinci bir yuva daha yaparak yaşamlarını sürdürürler. Türkiye'de çok az sayıda bulunan Çalı kuşu, Amerika kıt'asında 50'den fazla türüyle yaşamını devam ettirmektedir. Çok küçük boyuyla son derece sevimli ve dikkat çekici bir görünüme sahiptir.

Çalıkuşu kuşu nerede yaşar?

Çalıkuşu, çoğunlukla Avrupa, Asya, Kuzeybatı Afrika, Kaliforniya, Newfoundlan, Alaska ve Georgia'nın dağlık bölümlerinde yaşayan bir kuş türü olma özelliğine sahiptir. Bu kuş türünün, kendine mesken seçtiği yerler daha çok çalılık, orman ve bahçeler olmaktadır.

Çalıkuşu familyasından olan bu kuş türü, genellikle iğne ve karışık yapraklı ormanları yaşam olanı olarak tercih ederler. Yuvalarını ise ağaçlara asılı şekilde gerçekleştirirler: Çalıkuşu türü, yuva yapma işini, kuluçkayı ve yavruları besleme işlerini erkek ve dişi birlikte gerçekleştirirler. Bu kuşlar, Mayıs ve Temmuz aylarında olmak üzere iki defa 8-11 yumurta yumurtlayarak üremelerini gerçekleştirirler.

Nasıl beslenir ve avlanır?

Oldukça sevimli bir kuş türü olan Çalıkuşu, beslenerek yaşamını devam ettirmek zorundadır. Bunun için ise toprağı kazma yöntemiyle avlanırlar. Yaptıkları kazma işlemi neticesinde toprağın üzerine çıkan böcek ve kurtçukları yerler. Böylece beslenme gereksinimlerini karşılayarak yaşamlarını devam ettirirler. Çalıkuşu, toprakta yaşayan böcek ve kurtçukların yanı sıra küçük tohumlarla da besin ihtiyaçlarını karşılarlar.

Çalıkuşu kuşu yenir mi?

Çalıkuşu ile alakalı olarak en fazla merak uyandıran soruların başında çalıkuşu yenir mi şeklindeki soru gelmektedir. Bu sorunun yanıtı oldukça fazla insan tarafından internet üzerinden büyük bir merakla araştırılmaktadır. Çalışkuşu yenir mi sorusunun yanıtı ise; Evet yenir şeklindedir.

Çalıkuşu avlayıp yemek isteyenler, bu kuşu yakalayabildikleri takdirde gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Çalıkuşu, yenmesi İslam dini açısından sakıncalı olmayan bir kuş türü olma özelliğine sahiptir.







