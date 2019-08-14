Çalıntı 500 bin liralık alüminyum İstanbul’da bulundu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 15 ton alüminyum profil, İstanbul'da bulundu
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL’lik alüminyum profil TIR'a yüklendikten sonra ortadan kayboldu.
İşletme yetkililerinin, jandarmaya gelerek şikayetçi olması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı görevliler, ortadan kaybolan malzemelerin bulunduğu TIR'ın peşine düştü. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada TIR'da ikiz plaka kullanıldığı belirlendi.
İstanbul’da bulundu
Jandarma ekiplerince yapılan başarılı çalışmalar sonucu TIR, sürücüyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü N.Ş., ifadesinde malzemeleri indirdiği yeri itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri malzemelerin indirildiği İstanbul Sancaktepe'deki bir hurdacıya düzenlediği baskında malzemeleri de ele geçirdi.
Malzemeler sahibine teslim edilirken jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen N.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEKİRDAĞ (İHA)