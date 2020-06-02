Türkiye Çalıntı ihbarı yaptığı araçtan sahibi çıktı

Çalıntı ihbarı yaptığı araçtan sahibi çıktı

Türkiye

Çalıntı ihbarı yaptığı araçtan sahibi çıktı

Çanakkale'de daha önce çalıntı ihbarı yapılan aracın içinden sahibi çıktı. Bursa'da polis tarafından tespit edilen olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

02 Haziran 2020, Salı 12:55 Son Güncelleme:
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Çanakkale'de yaşayan Mustafa Ö., otomobilini, işini görmesi için bir arkadaşına verdi. Ancak arkadaşı otomobili teslim etmeyince Mustafa Ö., çalıntı ihbarında bulundu. Bir süre sonra otomobilini kendi imkanlarıyla alan Mustafa Ö., polise haber vermedi. Mustafa Ö., dün otomobiliyle Bursa'nın İnegöl ilçesine akraba ziyaretine geldi. Plaka Tanıma Sistemi'nden tespit edilen otomobil, polisi alarma geçirdi.

Polis ekipleri, otomobili İnegöl- Alanyurt yolunda durdurdu. Mustafa Ö., otomobilin sahibinin kendisi olduğunu söyledi. Yapılan incelemenin ardından otomobilin kendisine ait olduğu tespit edilen Mustafa Ö., serbest bırakıldı.

DHA


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