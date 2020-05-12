Çalışanlara özel COVID-19 poliçesi

Şirketlerin minimum 20 kişiyle yaptırabileceği poliçe 18-60 yaş aralığını kapsıyor. İki farklı paketle sunulan poliçede 1. pakette, 139 lira prime karşılık risk gerçekleşmesi halinde 10 bin lira teminat sağlanıyor. Primi 269 lira olan 2.pakette ise riskin gerçekleşmesi durumunda sigortalıya 20 bin lira ödeme yapılıyor.

Poliçeyle ilgili önemli noktalar

• Yaptıracak firmanın kişi sayısı minimum 20 olmalı.

• Giriş yaşı 18-60.

• Bekleme süresi 10 gün.

• Şirketin tüm çalışanları ya da belirli bir ekip için yaptırılmalı.

• Covid-19 Teminatı; tanı almış ve sadece yoğun bakımda tedavi gören sigortalılar için geçerlidir.

• Özel Şartlarda Covid-19 olduğunu bilmesine karşın hasta ya da karantinadaki kişi ile temasta bulunmak şeklinde bir istisna maddesi bulunuyor.



