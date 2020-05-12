Çalışanlara özel COVID-19 poliçesi
Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği, AkSigorta ile iş birliği yaparak çalışanlara yönelik ‘Kurumsal Covid-19 Finansal Destek Paketi’ hazırladı. Nart Sigorta‘dan yapılan açıklamada, “Poliçe kapsamında Covid-19 kaynaklı yoğun bakım tedavisi görmesinin ardından satın alınmış teminat tutarında çalışana ister tıbbi harcamaları için kullanabileceği; isterse başka ihtiyaçları için kullanabileceği destek ücreti ödeniyor” denildi.
12 Mayıs 2020, Salı 10:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şirketlerin minimum 20 kişiyle yaptırabileceği poliçe 18-60 yaş aralığını kapsıyor. İki farklı paketle sunulan poliçede 1. pakette, 139 lira prime karşılık risk gerçekleşmesi halinde 10 bin lira teminat sağlanıyor. Primi 269 lira olan 2.pakette ise riskin gerçekleşmesi durumunda sigortalıya 20 bin lira ödeme yapılıyor.
Poliçeyle ilgili önemli noktalar
• Yaptıracak firmanın kişi sayısı minimum 20 olmalı.
• Giriş yaşı 18-60.
• Bekleme süresi 10 gün.
• Şirketin tüm çalışanları ya da belirli bir ekip için yaptırılmalı.
• Covid-19 Teminatı; tanı almış ve sadece yoğun bakımda tedavi gören sigortalılar için geçerlidir.
• Özel Şartlarda Covid-19 olduğunu bilmesine karşın hasta ya da karantinadaki kişi ile temasta bulunmak şeklinde bir istisna maddesi bulunuyor.