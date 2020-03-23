Çalışanların corona virüse karşı dikkat etmesi gereken 5 adım

İş sağlığı ve güvenliği sektörünün öncü kuruluşu TürkGüven, corona virüs sürecinde evden çalışmayan işveren ve işçilerin dikkat etmesi gereken hijyen kurallarını ve işverenlerin uygulaması gereken politikaları açıkladı. TürkGüven CEO’su Alp Timurhan Çevik “Virüse karşı alınabilecek en temel önlem hijyen. İşveren ve işçiler temel hijyen kurallarına dikkat etmeli ve sosyal mesafelendirme işyerlerinde mümkün olduğu kadar sağlanmalı” dedi.

Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip corona virüs tüm dünyada hızla yayılıyor.. Dünya bu virüsten nasıl korunacağının yollarını ararken, birçok uzman korunmak için kalabalık ortamlardan kaçınmayı ve bir süre evden çıkmamayı öneriyor. Ancak bazı iş kolları için evden çalışmak mümkün değil. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi için bütünleşik ve kurumsal çözümler üreten sektörün öncü kuruluşu TürkGüven, corona virüs sürecinde evden çalışmayan işveren ve işçilerin dikkat etmesi gereken hijyen kurallarını açıkladı. TürkGüven CEO’su Alp Timurhan Çevik “Virüse karşı alınabilecek en temel önlem hijyen. İşveren ve işçiler temel hijyen kurallarına dikkat etmeli ve sosyal mesafelendirme işyerlerinde mümkün olduğu kadar sağlanmalı” dedi.

Çevik “Corona virüsün yayılımı hızla artıyor. İşverenlerin yapması gereken en önemli şey detaylı bir planlamadır. Bu planlama, çalışanların bulundukları yer ve yaptıkları işlerle ilgili riskleri dikkate alarak oluşturulmalıdır. Çalışanların virüse maruz kalabilecekleri potansiyel kaynakların belirlenmesinin ilk ve en önemli adım olduğunu düşünüyoruz. Örneğin salgının yoğun bir şekilde devam ettiği ülkelere seyahat eden kişiler, havayolu çalışanları, sağlık çalışanları, atık veya çöp toplama işlerinde çalışanlar ve salgının yayılması ile birlikte hasta olabilecek müşterilerle yoğun temas gerektiren işleri yapan çalışanlar büyük risk altında olabilir” diye konuştu.

Çevik işverenlerin dikkat etmesi gereken 5 maddeyi şöyle açıkladı:

1) İşverenler öncelikle detaylı bir planlama yaparak çalışanların virüse maruz kalabilecekleri potansiyel kaynakları ve alınması gereken önlemleri belirlemelidir.

2) Hijyen kurallarına uymak virüsün yayılmasına karşı alınabilecek en temel önlemlerin başında geliyor. İşverenler, çalışanlarını, müşterilerini ve ziyaretçilerini el hijyenine, su-sabun veya alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımına teşvik etmelidir. Hijyen bakımından çalışanların birbirine ait eşyaları kullanması önlenmelidir.

3) Ortak kullanım alanları sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ortak kullanım gerektiren makine ve ekipmanlar da detaylıca dezenfekte edilmelidir.

4) Potansiyel hasta çalışanlar hızlı bir şekilde tanımlanmalı ve izolasyonları sağlanmalıdır. İşyerleri bununla ilgili prosedür ve politika geliştirmeli örneğin; işyerine girişlerde ateş ölçülmesi yaygın bir uygulama haline getirilmelidir.

5) Sosyal mesafelendirmeye dikkat edilmelidir. İşverenler evden çalışma, vardiya sayısının artırılması, yemek saatlerinin kısaltılması ve sayısının artırılması gibi önlemler ile yoğunluğu ve teması en aza indirmeye çalışmalıdır.

Çevik, koronavirüs sürecinde çalışanların dikkat etmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:

1) Çalışanlar temel hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmelidir.

2) Hasta çalışanların ne olursa olsun evde kalmaları oldukça önemlidir.

3) Codiv-19 belirtisi veya semptomları takip edilmeli, şüpheli bir durumda çalışanlar, işveren ve yetkilileri bilgilendirerek kendilerini izole etmelidir.

4) Çalışanların birbirine ait eşyaları kullanmamalıdır.

5) İşveren tarafından verilen eğitim ve talimatlara dikkat edilmeli ve belirlenmiş prosedürler harfiyen uygulanmalıdır.

İşte corona virüse karşı işyerlerinde alınabilecek önlemler

Çevik corona virüse karşı alınabilecek önlemler konusunda ise şunları söyledi; “İlk adım olası virüs bulaşma tehlikesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Uzaktan çalışma, toplantı yerine telekonferans ve müşterileri çevrimiçi hizmetlere yönlendirme önlemlerden birkaçı olabilir. Tehlikenin tamamen ortadan kaldıramadığı durumlarda, daha etkin, verimli havalandırma ve filtreler, fiziksel bariyerler gibi mühendislik önlemleri önem kazanır. İşyerleri ayrıca yaygın olarak idari kontrol önlemleri almalıdır. Hasta çalışanların evde kalmaya teşvik edilmesi, vardiya sayısını artırarak işyerinde bulunan çalışan sayısının azaltılması, çalışanların önlemler konusunda bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi, gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanması virüsün yayılmasını önlemek adına büyük önem taşır.”

Risk grubunda çalışanı olanlar dikkat!

Çevik, "İşyerlerinin özellikle risk grubunda olan çalışanlara karşı alacağı önlemler hem hastalık bulaşma riskini hem de hastalığın etkisini etkilemektedir. İşverenler, kurumlarında solunum yolları ile ilgili kronik hastalığı olanları, diyabet hastası olanları, 65 yaş üstü çalışanları, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananları (MS hastaları gibi), kanser ve tansiyon hastalığı olanları acilen tespit ederek bu kişilere izin vermeli veya bu kişilere özel kontrol önlemlerini (hekim denetimi, bilgilendirme) uygulamadır" dedi.



