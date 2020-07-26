Call of Duty 2020’nin adı ortaya çıktı

Tipik olarak ilkbaharda Activision ve Treyarch bu yılki yeni oyunlarını sergiler. Şimdiyse yeni oyunun ismi Doritos promosyon görseli üzerinden sızdırıldı. Doritos ile ortak hazırlanan, her oyuncuya günde 1 saat çift deneyim puanı kazanma imkanı sunan ve çift deneyim puanını 1 yıl boyunca kullanmayı sağlayan promosyon sayesinde oyuncular kendilerini daha hızlı bir şekilde geliştirebilecek.





Call of Duty: Black Ops Cold War adıyla piyasaya çıkacak olan oyun birçok oyuncu tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialarda oyunun adının Call of Duty: Black Ops CIA olacağı söylenmişti.

Şirket oyun hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Sızıntıları ilk olarak TheGamingRevolution adlı YouTube içerik üreticisi yayınladı. Bazı kaynakların da benzer sızıntıları gündeme getirmesi dikkat çekti.



