Call of Duty: Black Ops Cold War NVIDIA Reflex desteği duyuruldu

15 Ekim’de erken erişime sunulacak olan Call of Duty: Black Ops Cold War PC beta sürümü 17 Ekim’de ise herkesin erişimine sunulacak. Aynı zamanda oyuncular beta sürümünde PC yanıt verme hızını üst düzeyde yakalamak için geliştirilen ve sistem gecikmesini azaltan bir teknoloji olan NVIDIA Reflex'i deneyimleme şansı da yakalayacak. Bu sayede oyuncular çevrimiçi oyun oynarken düşmanları daha hızlı bir şekilde tespit ederek daha yüksek doğrulukla nişan alabilecek ve rekabet gücü üst düzey seviyelere taşınabilecek.

NVIDIA Reflex, Apex Legends, Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone ve Valorant gibi oyunlarda deneyimlenebiliyor. Yakında NVIDIA Reflex desteği alacak oyunlar arasında ise Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2, Enlisted, Cuisine Royale, Kovaak 2.0 ve Mordhau bulunuyor.

NVIDIA Reflex, Call of Duty: Black Ops Cold War’da beta sürümünde ve en yeni NVIDIA Game Ready Sürücüsü’nde etkinleştirilebiliyor.

Marvel Avengers ve Wolfenstein: Youngblood’a NVIDIA DLSS güncellemeleri

Marvel Avengers oyunun en son yamasına NVIDIA DLSS desteği ve Wolfenstein: Youngblood’a GeForce RTX 3090 ile 8K oyun deneyimi sunan DLSS Ultra Performans Modu’nu etkinleştiren bir güncelleme geldi. Wolfenstein: Youngblood güncellemesi aynı zamanda GeForce RTX 30 serisinin geliştirilmiş asenkron hesaplama (asynchronous compute) özelliklerinden yararlanan ek optimizasyonları da içeriyor.

Marvel Avengers ve Wolfenstein: Youngblood oyunları için DLSS desteği, en son oyun güncellemesi ve NVIDIA Oyuna Hazır Sürücüsü’nde etkinleştirilebiliyor.

RTX Tensor Çekirdekleri tarafından güçlendirilen ve derin öğrenen bir sinir ağı olan DLSS, kare hızlarını artırarak oyunların görüntülerinin daha güzel ve dikkat çekici olmasını sağlıyor. Bu sayede oyunların kalite ayarları en üst düzeye çıkararak çözünürlüğü artırıyor ve en iyi performansı sağlıyor. Yeni DLSS Ultra Performans Modu, piksellerin yalnızca dokuzda birini işlerken en iyi görüntü kalitesi sunan 8K için özel olarak tasarlanmış yeni bir AI süper çözünürlük modelini kullanıyor.

8K için DLSS Ultra Performans Modu’nu destekleyen Control, Death Stranding, Justice, Marvel Avengers, Windows 10 için RTX Beta içeren Minecraft ve Wolfenstein: Youngblood oyunlarının arasına Boundary, Bright Memory: Infinite, Ready or Not, Scavengers ve Watch Dogs: Legion da eklenecek.