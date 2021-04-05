Reuters’ın yeni raporuna göre Tencent, Call of Duty: Mobile ve Honor of Kings oyunları sayesinde 2020 yılında 10 milyar dolarlık bir gelir elde etti.

Yine rapora göre Tencent'e bağlı oyun şirketi olan TiMi, dünyanın en büyük oyun geliştirici şirketi haline geldi. Activision ve Tencent ortaklığı ile geliştirilen Call of Duty: Mobile, 2020'de 8.09 milyar dolar gelire ulaştı.

Tencent özellikle ABD merkezli oyun şirketlerine önemli yatırımlar yapıyor. League Legends gibi popüler oyunlarda bile mülkiyet sahibi olan şirket, 2012 yılında Epic Games tarafından yüzde 40 oranında Fortnite hissesi aldı. Pek çok oyunda hak sahibi olan ve hisse satın alan şirket en büyük geliri elbette PUBG Mobile tarafından topluyor. PUBG Mobile şu anda dünya çapında 1 milyardan fazla indirmeyi geçti.