Call of Duty Vanguard çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu

Activision tarafından paylaşılan bilgilere göre Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapacak. Ayrıca oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series ve PC platformlarında yer alacak. İkinci Dünya Savaşı konulu olan oyun, ön siparişe açıldı

Şirket, oyunu ön sipariş olarak satın alanları ekstradan ödüllendireceğini belirtti. Oyunun Türkiye fiyatları şu şekilde:

CoD: Vanguard – Standart Edition (PS4): 499 TL

CoD: Vanguard – Cross-Gen Bundle (PS4): 599 TL

CoD: Vanguard – Cross-Gen Edition (PS5): 779 TL

CoD: Vanguard – Ultimate Edition (PS5): 599 TL

CoD: Vanguard – Standart Edition (Xbox One): 499 TL

CoD: Vanguard – Cross-Gen Pack (Xbox Series): 599 TL

CoD: Vanguard – Ultimate Edition (Xbox Series): 779 TL

CoD: Vanguard – PC: Fiyat henüz açıklanmadı



