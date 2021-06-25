Çam balı faydaları ve yararları: Çam balı neye iyi gelir?

Çam balının en önemli özelliği yıllarca zarar görmeden ve donmadan saklanabilmesidir. Rengi çiçek balından daha koyudur. Glikoz ve fruktoz içeriği çiçek balından daha düşüktür. Daha az tatlıdır ve boğazda yanma hissi bırakmaz. Çiçek balından 10 kat daha fazla enzim, amino asit, mineral ve antioksidan içerir.

ÇAM BALI NEREDE ÜRETİLİR?

Özellikle çam balının içeriğinde yüksek miktarda Pinocembrin pinobaxin, chrisin ve galagin gibi güçlü antioksidanlar mevcuttur. Bunlardan pinocembrin sadece çam balında bulunan bir antioksidandır. Çok sayıda faydalı hif ve spor içerir, bu hiflerin özel özelliği Yunanistan ve Türkiye dışında hiçbir ülke de bulunmaz. Dünyadaki çam balının yaklaşık %90'ı Türkiye'de üretilmektedir. Ege bölgesinin bir parçası olan Muğla, uygun iklim koşulları, sanayileşmiş şehirlere uzaklığı ve çok sayıda çam ağacı nedeniyle çam balı üretimi için çok uygundur. En önemlisi, Muğla ilindeki arıların ekotipi, yüksek üreme oranı ve yüksek bal üretim oranı ile bilinir.

ÇAM BALI FAYDALARI VE YARARLARI NELERDİR?

Çam balı çiçek balından farklıdır. Faydaları da çiçek balına göre daha fazladır. Çam balının faydaları;

Saçı besler ve saç köklerinin güçlenmesine katkıda bulunur,

Yüksek tansiyonu düşürmek için kullanılır,

Sindirim sistemi ve floranın sağlıklı kalmasına yardımcı olur,

Hassas mideler bile kolayca sindirebilir ve hazımsızlık yapmaz,

Tedavi edici bir yapısı vardır. Helikobakterilere karşı etkilidir. Koruyucu ve önleyici etkisi ile tam bir mide dostudur,

Kalp ritim bozukluğunu giderir,

Kansızlığa iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirir,

Damar tıkanıklığında çok etkilidir,

Alerjik reaksiyonları ve alerjileri önler,

İshali düzeltir,

Ağrıları önleyen doğal ağrı kesici etkisi vardır,

Çam balı ılık su ile karıştırılarak zayıflamak için kullanılır,

Çocukların zeka gelişimine çok olumlu katkı sağlar,

Doğal diş macunudur,

Kansızlığa doğal bir çözüm sunar ve kansızlığı giderir,

Alaca hastalığına bitkisel çözüm şifadır,

Yaraları tedavi eder. Asidik, nemsiz ve hidrojen peroksit bakımından zengindir, bu da onu bakterilere karşı oldukça etkili bir antiseptik yapar. Yoğun iyileştirici içeriği ile yarayı kapatan kolajen, dokuların hızlı bir şekilde oluşmasını sağlar. Yaranın etrafındaki şişlik, şişliği ve kızarıklığı azaltan bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir.

ÇAM BALI NEYE İYİ GELİR?

Faydalarının yanı sıra çam balı;

Kabızlığa iyi gelir,

Romatizmaya iyi gelir,

Kuru göz sendromuna, kaşıntıya ve bulanıklığa iyi gelir,

Yorgunluğa ve halsizliğe iyi gelir,

Kişinin zinde kalmasını sağlar. İyi bir uyku çekmek için kullanılabilir. Uyku problemlerine iyi gelir,

Baş ağrısı başta olmak üzere, tüm ağrıları hafifletir. Diğer yandan eklemleri güçlendirir ve eklem ağrılarına iyi gelir,

Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

ÇAM BALI NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Çam Balı genellikle kahvaltıda ekmek üzerine metal olmayan kaşıkla tüketilmelidir. Çam balını ılık suya karıştırarak mide rahatsızlıklarına iyi gelir ve açlık hissini önler. Tüm ballarda olduğu gibi Çam Balını 1 yaş altı bebeklerde kullanmak kesinlikle tehlikelidir. Botulizm sporları içerebilen bal, henüz sindirim sistemini geliştirmemiş bebeklerde zehirlenmelere neden olur.

Çam balı iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve en çok bu sebeple alternatif tıp alanında kullanılmaktadır. Ayrıca antioksidandır, bağışıklık uyarıcıdır. Diğer yandan temizleyicidir, bazı bakteriyel, dermatolojik, dejeneratif, inflamatuar ve otoimmün hastalıkların tedavisinde yardımcı olur. Harici kullanıldığında yaralara ve anti-romatizmal hastalıklara faydalıdır. Yumurtalık iltihaplarına karşı ayrıca kullanılmaktadır.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.