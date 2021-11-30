Türkiye Cam patladı, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı! Fırtına anı kameralara yansıdı...

Cam patladı, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı! Fırtına anı kameralara yansıdı...

Türkiye

Cam patladı, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı! Fırtına anı kameralara yansıdı...

İstanbul Sultangazi'de şiddetli rüzgara yolda yakalanan bebek arabalı anne zor anlar yaşadı. Bebek arabalı kadının zor anları kameralara yansıdı. Öte yandan iş yeri çalışanı kırılan camın altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

30 Kasım 2021, Salı 11:20 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Cebeci Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Kuvvetli lodosun çıktığı saatlerde caddede bebek arabasıyla yürüyen bir anne, sert rüzgarın etkisiyle yolda yürümekte zorluk çekti. Bir iş yerinin önüne geldiğinde ise kuvvetli lodos nedeniyle iş yerinin camı kırıldı, önündeki stant yola savruldu. Bir iş yeri çalışanı kırılan camın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadın ise bebek arabasıyla kuvvetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yürümekte zorluk çekti.



O ANLAR KAMERADA

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bebek arabasıyla caddede yürüyen kadının kuvvetli rüzgarın başlamasıyla o anları cep telefonu ile kaydetmeye çalıştığı görülüyor. Bir iş yeri çalışanın ise kapıya doğru yönelerek dışarıya baktığı esnada camın kırıldığı, iş yeri çalışanın koşarak altında kalmaktan kurtulduğu, kadının ise rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çektiği anlar kameraya yansıyor.

MALTEPE'DE EVLERİN ÇATISI UÇTU

 Maltepe'de şiddetli lodos nedeniyle 2 evin çatısı uçtu, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, saat 09.00 sıralarında Gülensu Mahallesi Şehit Metin Dil Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle tek katlı bir evin balkon çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle çatı, sokağa düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çatının yoldaki parçalarını kenara aldı. Ev sahibi Deniz Yıldız, "Evde yatıyorduk. Bir gürültü koptu. Ön tarafta gece kondu var. Ben o yıkıldı zannettim. Sonra çıktık geldik çatı bu halde. Allah’tan kimse o sıra geçmemiş. Yaralı yok" dedi. Öte yandan Maltepe'de yine aynı mahallede 3 katlı bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle başka bir evin çatısına uçtu.

DHA


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