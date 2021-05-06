Cam Tavanlar dizisine yeni bir isim daha katıldı

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın olduğu Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosuna bir bomba transfer daha yapıldı. Merakla beklenen dizinin kadrosuna son olarak Utku Ateş de katıldı. Utku Ateş İskender karakterine hayat verecek.

OJO Pictures'ın Show TV için çektiği Cam Tavanlar dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Fehmi Öztürk'ün yönettiği, Meriç Acemi'nin yazdığı dizinin kadrosuna Utku Ateş dahil oldu.

Ateş merakla beklenen dizide İskender karakterine hayat verecek.

﻿﻿ Gönül Dağı’nda rol almıştı

31 yaşındaki oyuncu Utku Ateş Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Kameraları ilk kez Kurt Seyit ve Şura dizisiyle merhaba diyen genç oyuncu bugüne kadar Çilek Kokusu, Aile İşi, Poyraz Karayel, Hayat Sırları, Jet Sosyete, Ege’nin Hamsisi ve Erkenci Kuş dizilerinde rol aldı. Utku Ateş en son TRT 1 dizisi Gönül Dağı’nda rol almıştı.