Başrollerinde Bensu Soral, Kubilay Aka, ve Hatice Aslan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Cam Tavanlar dizisi, 4 Ağustos akşamı ekranlara gelen 8. Final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Peki, Cam Tavanlar neden final yapıyor? Cam Tavanlar son final bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar…

CAM TAVANLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yönetmeliğini Fehmi Öztürk, senaristliğini ise Meriç Acemi'nin üstlendiği Cam Tavanlar dizisi final yapıyor. Dizinin neden final yaptığına iliş kin yapımcı şirketten ve Show TV’den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin istenen retyingleri yakalayamaması nedeniyle final yaptığı konuşuluyor.

BENSU SORAL’DAN CAM TAVANLAR VEDASI

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral, veda paylaşımında 'Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika. Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

CAM TAVANLAR SON FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cam Tavanlar’ın son final bölümünde Leyla’nın güçlü kadınlara ilişkin söyledikleri fragmanda dikkat çekiyor. Diğer yandan İnci, Haldun’u köşeye sıkıştırır. Leyla cam tavanları kırmaya kararlıdır ve yanında Cem’in desteğini bulur. Leyla’nın verdiği çetin mücadelenin sonucu da merakla beklenmektedir.