Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ın 12. bölüm fragmanı gündeme damgasını vurdu. Geçtiğimiz sezondan bu yana dizide en çok merak edilen karakter olan Hayri, 23 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde, diziye dahil oluyor. İşte, Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı ve Hayri karakterinin hikayesi…

CAMDAKI KIZ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Camdaki Kız bomba gibi bir bölümle 23 Eylül Perşembe akşamı Kanal ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yayınlanan 12. bölüm fragmanında Feride, Cana ve Sedat’ı birlikte yakalayınca kızını korumak amacıyla Sedat’a çok sert bir tepki gösteriyor ve kızını kimseye harcatmayacağını söyleyerek Sedat’a tokat atıyor.

Aynı zamanda son bölümde Adil Bey ile büyük bir kavga yaşayan Feride, Adil Bey’i evden kovuyor.

Muzo ise Nalan ile dertleşmeye devam ediyor. Rafet Bey, Nalan’ın üzerine gelmeye devam ederken, Muzaffer araya giriyor. Ancak Rafet Bey’in tepkisi Muzaffer’e de aynı şekilde sert oluyor.

Bu sefer sessiz kalmayan Gülcihan Hanım’ın olaya verdiği tepkinin ardından Rafet Bey rahatsızlanarak yıkılıyor ve ona Hayri yardım ediyor.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mereakla beklenen Hayri karakteri Camdaki Kız’ın 12. Bölümünde izleyicisinin karşısına çıkıyor. Hayri’yi son zamanların başarılı oyuncusu, Cihangir Ceyhan canlandırıyor.

CAMDAKİ KIZ’DAKİ HAYRİ’NİN HİKAYESİ NEDİR?

Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan, anne tarafından Diyarbakırlı, baba tarafından ise Elazığlıdır. 1991 yılında kanser hastalığı nedeniyle annesini kaybeden başarılı oyuncunun bir abisi ve ablası vardır.

Cihangir Ceyhan, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, dişçilik eğitimi almak için Ukrayna'ya gitti ancak yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümüne girdi ancak burayı da yarım bıraktı ve sonrasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi alan Cihangir Ceyhan sonrasında Adana'ya geri döndü.

2015 yılında 'Yusuf' adlı sinema filminde 'Serdar' karakteriyle oyunculuğa adım atan Cihangir Ceyhan, 2016 yılında internetten yayınlanan 'Sıfır Bir Adana' dizisinde 'Cio' karakteriyle ünlendi.

2019 yılında 'Çukur' dizisinde 'Azer Kurtuluş' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Cihangir Ceyhan, son olarak da Alev Alev dizisinde Ömer karakterine can vermişti.

Cihangir Ceyhan, şimdi de Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri ile seyircinin karşısına çıkıyor.