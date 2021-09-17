Magazin Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, hayatının sırrını öğreniyor!

Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, hayatının sırrını öğreniyor!

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Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, hayatının sırrını öğreniyor!

Camdaki Kız 11. bölüm ile yine milyonları Kanal D ekranlarına kilitledi. 16 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşan bölümün hemen ardından da Camdaki Kız dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Feride’nin Nalan’ı gözetlediğini yakalayan Muzo duruma sessiz kalamazken, beklenmeyen bir gelişme yaşanıyor. İçinde bulunduğu zor durum nedeniyle annesini arayan Nalan, Feride’den hayatının sırrını öğreniyor…

17 Eylül 2021, Cuma 12:58 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız 12. bölüm fragmanında yer alan sahneler hem dizi için hem de Nalan için bir kırılma noktasının yaşanacağını gösteriyor. Gözyaşları içinde annesini arayan ve yardım isteyen Nalan, telefonun ucundaki Feride’den hayatının sırrını öğreniyor. Camdaki Kız 12. bölüm fragmanında Feride, Nalan’a “Ben senin annen değilim.” diyor…

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız yeni sezonda da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli romanında uyarlanan dizinin 11. bölümünde, evlenmiş olmasına rağmen Feride’nin Nalan’ın üzerindeki baskısının devam ettiği görüldü.

Bununla birlikte, Adil Bey’in bu durum karşısında sabrı taşarak Feride ile büyük bir kavga yaşadı.

Diğer yandan Rafet Bey, Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkmıştı. Nalan, bu duruma çok üzülse de Rafet’in bu isteğini kabullenmek zorunda kaldı.

Sonrasında ise Selen ve Gülcihan’la gittiği defilede herkesin gözü önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başladı…

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 12. bölüm fragmanında Nalan, Feride’nin baskıları nedeniyle kendini ispatlamak için bir gece Sedat’la birlikteyken, perdeyi aralık bıraktı.

Feride ise genç çifti uzaktan gözetlediği sırada Muzo tüm bu olanlara şahit oldu.

Feride’nin Sedat ve Nalan'ı dürbünle izlemesine dayanamayan Muzo, Feride'nin kapısına dayandı ve "Siz çocuğu için yaşadığını zanneden ama onu yavaş yavaş yok eden annelerdensiniz" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Camdaki Kız 12. Bölüm fragmanının sonunda ise herkesin hayatını değiştirebilecek güçte bir sırrın Feride’nin ağzından döküldüğü görüldü.

İçinde bulunduğu durumdan bunalarak Feride’yi arayan Nalan, annesinden yardım istedi. Feride ise, bu yardım çağrısına, “Ben senin annen değilim.” Sözleriyle karşılık verdi…


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