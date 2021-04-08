Magazin Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu sahne çok konuşulur

Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu sahne çok konuşulur

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Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu sahne çok konuşulur

Kanal D ekranlarında 1. bölümü ile sosyal medyaya damga vuran Camdaki Kız izleyenleri ekran başına kilitledi. Gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

08 Nisan 2021, Perşembe 23:06 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı projesi Camdaki Kız ilk bölümü ile sosyal medyaya damgasını vurdu. 

Annesi Feride ile Nalan arasında geçen diyalog izleyenleri derinden etkiledi. Küçük yaştan beri kıyafetlerinden beslenmesine kadar annesinin baskılarına maruz kalan Nalan'ın, ilk regl olduğu gün, annesinin erkekler ve namus konusunda verdiği öğütleri hatırlaması etkileyici anlara neden oldu. 

Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan'ın annesinin korse ile ilgili sözlerinin yer aldığı sahne yine çok konuşulacak.

Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı


Sana dünyayı zindan ederim!

Nalan, çocukluğundan itibaren annesi tarafından katı kurallara maruz kalan genç bir kadındır. Hayatını annesi Feride'nin yönettiği şekilde yaşamaya alışkın olan Nalan'ın kurallarla dolu bir dünyası vardır.

Aristokrat bir aileden gelen Feride, geçmişte yaşadığı ve sır gibi sakladığı travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir. Nalan, kuralları annesi tarafından belirlenmiş ve bu hayata alışmakla mecbur kalmıştır. Nalan, neden bu kurallara maruz bırakılmış ve annesi Feride, neden hayatı zindan etmekle tehdit eder.

Rafet, Sedat'ı başka biriyle evlenmeye zorluyor!

Sedat'ın, evli ve çocuklu bir kadına aşık olması babası Rafet'i oldukça öfkelendirir! Peki Sedat, Cana'dan kopabilecek mi?

Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Canan ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Dünyada sadece Yasemin kalsa yine evlenmem!

Rafet'in Sedat'ı zorla Yasemin ile evlendirmeye çalışması Sedat'ı çıldırtıyor!

Sedat'ın kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Canan ile beraber olduğunu öğrenen babasının hamlesi Sedat tarafından kabul görmez. Annesi ile konuşan Sedat dünyada sadece Yasemin kalsa yine de evlenmeyeceğini dile getirir. Ancak aldığı tepki hiç de istediği cinsten olmaz.

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