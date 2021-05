Camdaki Kız 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben galiba aşık oldum

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve perşembe akşamlarına damgasını vuran Camdaki Kız bu akşam 7. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan Camdaki Kız gerçek hayat hikayesinden uyarlanan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.





Camdaki Kız 8. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan, Muzo'ya Sedat'a aşık olduğunu itiraf ediyor!

Nalan'ın hastalanması sonucu gözler Feride'ye çevrilmiştir. Öte yandan Nalan, Muzo'ya Sedat'a aşık olduğunu itiraf eder. Bunun sonrasında Muzo, Rafet'e düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyler.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Camdaki Kız 27 Mayıs Perşembe yayınlanan 7. Bölümde Nalan'ın odasından gelen sesleri duyan Muzo, Nalan'ı baygın halde buluyor.

Sedat ve Nalan’ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner. Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolünü kaybeden Feride, Nalan’a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan’ın hayatı, birden cehenneme dönüşür.

Gizli AVM’yi keşfedip, Gülcihan’ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako’nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır. Rafet her yerde Tako’yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir?

Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. İlk defa Nalan’ın evine giden Muzo, Nalan'ın odasında baygın halde bulunca büyük bir şok yaşar.

Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. Ancak bu ziyaretten hiç memnun kalmaz. Feride, Nalan'ın evde olduğunu gizlemeye çalışır.

Cana, Sedat'ın kendisinden uzaklaşmasını kabul edemiyor.

Sedat'ın Nalan'a karşı olan hisleri her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Ancak Cana'nın Sedat'ın peşini bırakmaması Sedat'ı rahatsız ediyor. Sedat'ı ikan ederek bir şekilde görüşmeyi başaran Can istediğini elde etmek için her şey yapıyor. Cana'ya karşı koyamayan Sedat ise böylece bir kez daha Nalan'ı aldatmış olur.

Sedat, Nalan'ı görmek için geldiğinde bahçede kol düğmesi düşüyor ve düğmeyi bulan Feride oluyor!

Feride, Sedat'ın Nalan'ın yanına yaklaşmasını istemez. Ancak Sedat merak ettiği için geldiği Nalanların evinin bahçesinde kol düğmesini düşürür. Feride, bahçede tesadüf eseri kol düğmesini bulur. Hemen araştırmaya koyulan Feride, düğmenin Sedat'a ait olduğunu öğrenecek mi?

Muzo, Nalan'ı bayılmak üzere buluyor!

Koroğlu Ailesi, Nalan ve Sedat'ın bir an önce evlenebilmesini konuşmak için Nalan'ın ailesini ziyarete gidiyor. Muzo da ailesine eşlik ederek Nalan'ın evine geliyor. Feride, Nalan'ın halasının yanında olduğunu söylese de Muzo durumdan şüpheleniyor. Nalan'ın odadan gelen seslerini duyan Muzo üst kata çıkarak bayılmak üzere olan Nalan'ı kucaklıyor ve Nalan, Muzo'nun kollarında bilincini kaybediyor.