Camdaki Kız’ın son bölümünde Muzo’nun sahte sevgilisi Melisa, Nalan ve Sedat ile tanışmıştı. Ancak Melisa’nın kim olduğunu öğrenen Muzo büyük bir şok yaşadı. Dizinin heyecan doluson bölümünü canlı olarak izleyemeyenler ise sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde “Camdaki Kız dizisi 20. bölüm full izle Kanal D” araştırması yapmaya başladı. İşte, Camdaki Kız’ın son bölümünde yaşananlar…

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU

Sedat'ı geri döndürmek ve evliliğini kurtarmak isteyen Nalan, büyük bir çaba göstermek zorunda kalıyor. Havaalanına giden Nalan Sedat'ı geri döndürmekte başarılı olur ve bu defa da Rafet'le konuşma yapmak zorunda kalır. Nalan'ın yaptığı konuşmadan etkilenen Rafet de çocuklarını yeniden bir arada görmek için harekete geçer.

Feride ise kızının evliliğini kurtarabildiği için oldukça memnundur. Cana ise kocası Alp'in şüpheleri nedeniyle oldukça tedirgindir. Alp, Cana'nın hareketlerinden şüphelenince işin aslını öğrenmek için harekete geçer.

Sedat'ın Cana’nın hayatından çıkmak istemesiyle büyük bir hırsa kapılır ve hiç kimsenin beklemediği sinsi bir plan yapar. Muzo ise Nalan’ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenince yalancı sevgilisi Melisa’yı Sedat ve Nalan’la tanıştırır. Bununla birlikte Muzo Melisa'nın gerçekte kim olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşar. Nalan ise Sedat ve Cana’yı yakalamak için gittiğinde büyük bir şok yaşar.

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