Camdaki Kız dizisi perşembe akşamına damga vurdu

Kanal D’nin; yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, 25’inci bölümü ile ekrana geldi. Kantar Medya’nın verilerine göre; dizinin yayınlanan bu bölümü, AB kategorisinde 8,37 reyting ve yüzde 19,91 izlenme payı ile ABC1 kategorisine ise 8,57 reyting ve yüzde 18,07 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Camdaki Kız’ın bu bölümünde; Alper’in Koroğlu Holding’teki ortaklık oylamasına yaptığı baskın Cavit sayesinde kontrol altına alındı. Oylamadan çıkan kararla yeni otelde ortaklığı garantileyen Cavit, Alper’i kendi safına çekti. Sedat ile Cana’nın ilişkisi kaldığı yerden devam ederken; Cana, Sedat’tan öğrendiği gerçeklerin peşine düştü. Feride’nin kendisine yaptığı konuşmadan etkilenen Nalan, hayata tutunabilmek için tek çaresinin anne olmak olduğuna karar verdi. Meliha’nın kendisini Koroğlu Ailesi’ne başka bir kimlikle tanıttığını öğrenen Hayri ise gerçekleri Rafet’e söylemeyi bir süre daha erteledi.



