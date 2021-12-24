Magazin Camdaki Kız dizisi perşembe akşamına damga vurdu

Camdaki Kız dizisi perşembe akşamına damga vurdu

Magazin

Camdaki Kız dizisi perşembe akşamına damga vurdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan büyük izleyici kitlesine sahip Camdaki Kız isimli dizi 23 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan bölümüyle reytinglere damga vurdu. Camdaki Kız dizisi Perşembe gününün en çok izlenen yapımı oldu.

24 Aralık 2021, Cuma 13:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kanal D’nin; yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, 25’inci bölümü ile ekrana geldi. Kantar Medya’nın verilerine göre; dizinin yayınlanan bu bölümü, AB kategorisinde 8,37 reyting ve yüzde 19,91 izlenme payı ile ABC1 kategorisine ise 8,57 reyting ve yüzde 18,07 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Camdaki Kız’ın bu bölümünde; Alper’in Koroğlu Holding’teki ortaklık oylamasına yaptığı baskın Cavit sayesinde kontrol altına alındı. Oylamadan çıkan kararla yeni otelde ortaklığı garantileyen Cavit, Alper’i kendi safına çekti. Sedat ile Cana’nın ilişkisi kaldığı yerden devam ederken; Cana, Sedat’tan öğrendiği gerçeklerin peşine düştü. Feride’nin kendisine yaptığı konuşmadan etkilenen Nalan, hayata tutunabilmek için tek çaresinin anne olmak olduğuna karar verdi. Meliha’nın kendisini Koroğlu Ailesi’ne başka bir kimlikle tanıttığını öğrenen Hayri ise gerçekleri Rafet’e söylemeyi bir süre daha erteledi.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aşk ve başarı ‘BALIK’ları mutlu edecek
Filiz Özkol
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Güzel yemek, harika müzik
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Mükemmel ebeveyn yoktur, sadece iyi ebeveyn vardır
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
28 yıl
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Büyük değişimler kapıda
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kimse Gülçin'i sorgulamasın
Suna Akyıldız
Funda Duru
‘Fado’nun Divası’ Portekizli şarkıcı Mariza: Türkiye, şarkılarımı söylemeyi en sevdiğim yerlerden biri
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Doğum ve sonrasının cinsel hayata etkileri…
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
13 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Faruk Tınaz'ın ölümünün ardından eşi Canan Tınaz konuştu