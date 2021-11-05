Magazin Camdaki Kız dizisi zirvede

Camdaki Kız dizisi zirvede

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Camdaki Kız dizisi zirvede

Kanal D ekranlarında yayınlanan büyük izleyici kitlesine sahip Camdaki Kız isimli dizi dün akşam 18.yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Camdaki Kız dizisi sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi.

05 Kasım 2021, Cuma 11:40 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız, Kanal D’de ekrana gelen 18. bölümüyle Kantar Medya’nın verilerine göre TOTAL kategorisinde %22,35 izlenme payı, 8,30 reyting, AB kategorisinde 28,73 izlenme payı, 10,36 reyting ve ABC1 kategorisinde 26,07 izlenme payı, 10,44 reyting ile birinci olarak Perşembe gününün çok izlenen yapımı oldu.

Camdaki Kız’ın 4 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 18. bölümünde; Rafet’in deprem etkisi yaratan sözlerinden sonra Selen ve Levent konağı terk ederken, Yönetim Kurulu Başkanlığı hayallerini kaybeden Sedat hisselerini Cavit’e satarak kendine yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Konaktaki huzursuzluğu hisseden Nalan ile konuşan Muzo, Sedat’ın Cavit’le yaptığı anlaşmayı ona anlattı ve Sedat’ın hisselerini alan Cavit’le yüzleşti. Sedat’ın ortadan kaybolduğunu fark eden Feride önce konağı sonra da Cana’yı ziyaret ederek Nalan’ın evliliğinin zarar görmemesi için kendi yöntemlerini uygulamaya devam etti. Nalan’ı şehri terk etmeden önce kaldığı otele çağıran Sedat, ondan boşanmak istediğini söyledi.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senar-yosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı 20:00’de Kanal D ekranında olacak. 

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