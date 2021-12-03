Camdaki Kız ekrana damga vurdu

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi 'Camdaki Kız', önceki akşam 22’inci bölümü ile ekrana geldi. Kantar Medya’nın verilerine göre; dizinin son bölümü, Total kategorisinde 8,29 reyting ve yüzde 19,47 izlenme payı ile, AB kategorisinde 10,89 reyting ve yüzde 25,88 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 10,55 reyting ve yüzde 23,14 izlenme payı ile üç kategoride de birinci olarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Camdaki Kız’ın bu bölümünde; Hayri’nin Melisa’yla karşılaşmaması için Hayri’ye yüklenen Muzo, yaptığı ani çıkışla konaktaki herkesi şaşırttı. Melisa’nın kim olduğunu hatırlayan Sedat, abisini korumak ve Melisa’yı ailesinden uzaklaştırmak adına onunla yüzleşti, ancak hiç beklemediği bir tehditle karşılaştı. Adil’deki değişimi hisseden Feride, olan biteni anlamak için Nalan’dan babasını takip etmesini istedi. Önce kızının mezarlığına, ardından da Cana ile buluşmaya giden Adil’i takip eden Nalan, hesap sormak için soluğu ikisinin yanında aldı.

'Nalan' karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.