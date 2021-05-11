Camdaki Kız Feride kimdir, gerçek hikayesi ne?

Camdaki Kız dizisinde Nur Sürer'in hayat verdiği Nalan'ın annesi rolünde Feride ile ilgili meraklar giderek daha da artıyor. Feride'nin gerçek hikayesini merak eden izleyici 'Feride kimdir, gerçek hayat hikayesi nedir?' sorunlarının cevabını arıyor.

Feride, "Kendini erkeklerden korumalısın" diyerek Nalan'a nefesini kesecek kadar sıkı bir korse giydiren bir annedir. "Nikah memurunun karşısına çıkana kadar kimsenin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Eğer öyle bir şey yaparsan, seni evlatlıktan reddederim. Benden gizli bir şey yaparsan nasıl olsa duyarım, sana dünyayı zindan ederim." sözlerini Nalan'a karşı sürekli tekrar eder. Feride'nin geçmişte yaşadığı travmalar, Nalan için en büyük talihsizlik olur.

Nalan annesi Feride'nin kendisine dayattığı hayatı yaşarken, aşkı da onun kaderiyle bütünleşecek mi? Yoksa Nalan, annesinden izler taşıyan yaralarını sarıp kendine yeni bir hayat mı kuracak?

Sedat, Cana defterini kapattı!

Camdaki Kız 6 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan beşinci bölümde Sedat, verdiği kararla Cana defterini kapatıyor!

Sedat, son yaşanan olaylardan sonra Cana'dan uzak durması gerektiğini anlar. Nalan'la birlikte olmaya ve onu üzecek bir şey yapmamaya karar verir. Cana'ya telefonda bu işi bitirdiğini ve artık hayatında olmayacağını söyleyen Sedat kendisine yeni bir sayfa açar.

Sedat ve Nalan aşklarını ilan etti!

Sedat, Nalan'la birlikte olmaya ve bir hayat paylaşmaya karar veriyor!

Sedat, Cana'dan sonra başına gelenlere ve babasından gördüğü şefkate karşılık ikinci bir şans yakalar. Bu şansından Nalan'la birlikte olarak devam edeceğini düşünen Sedat, Nalan'a yüzüğü tekrar geri verir. Nalan ve Sedat birlikte olmak için birbirlerine söz verir ve aşklarını herkese ilan ederler.

Camdaki Kız 5. bölümde neler oldu?

Camdaki Kız 6 Mayıs Perşembe yayınlanan beşinci bölümde Sedat'ın geçirdiği kaza her şeyin seyrini değiştiriyor.

Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan’ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Feride ise Sedat’ın Cana’ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan’ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Nalan’ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür. Rafet sonunda dayanamaz, Sedat’ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder. Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.