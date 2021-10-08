Camdaki Kız reytinglerde zirvede

Kantar Medya’nın verilerine göre; 14'üncü bölümü ile ekrana gelen Camdaki Kız, Total kategorisinde 7,06 reyting ve yüzde 19,71 izlenme payı ile AB kategorisinde 7,80 reyting ve yüzde 22,67 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 8,25 reyting ve yüzde 21,23 izlenme payı ile 7 Ekim Perşembe gününün çok izlenen yapımı oldu.

“SEDATLA BAŞ BAŞA KALMAYI BAŞARDI”

Nalan ve Sedat sonunda yakınlaşacakken buna şahit olan Cana, kendi planını uygulamaya koyup Sedat’la baş başa kalmayı başardı. Hafize’nin endişelendiren telefonu üzerine Hayri ile Feride’yi görmeye giden Nalan, yatağın üzerindeki mektubu fark etse de Feride, odasına girilmesine sinirlenip Nalan’ı aceleyle dışarı çıkardı. Sedat, Cavit’in yardımıyla aldığı kredi ile Rafet’in gözüne girerken, Nalan’ı da gecikmiş balaylarına çıkardı.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE KİMLER YER ALIYOR?

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Orhan Eşkin, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor.







