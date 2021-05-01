Camdaki Kız dizisi perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından ekrana uyarlanan dizilerden biri olan Camdaki Kız'ın gerçek hikayesi merak edilirken dizide Nalan'ın annesi Feride'nin Sema adında birinden bahsetmesi Sema ile ilgili merakları da arttırdı. Peki Camdaki Kız Sema kimdir? Sema karakterinin gerçek hikayesi nedir? Sema'ya ne oldu?

Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan'ın annesinin kim olduğu merak ediliyor. Nalan'ın annesi Feride mi? Feride'nin bahsettiği Sema kimdir? Sema'nın gerçek hikayesi nedir?

Camdaki Kız dizisinde Feride karakteri hayal olarak Sema karakterini görmektedir. Son bölümde Sema ile ilgili söyledikleri ile izleyici tarafından Sema'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Feride ise Nalan'nın anneannesidir.

Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren anneannesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır.

Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını da, en çok Nalan’a çektirir.

Camdaki Kız Nalan'ın annesi Sema'nın gerçek hikayesi nedir?

Nalan’ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan’ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Sema'nın ölümünün ardından bir daha eskisi gibi olamayan Feride, yeniden aynı şeyleri yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir. Sema'nın tecavüz sonucu hamile kalması Feride'nin izlediğiniz şekilde bir karakter olmasına neden olmuştur. Nalan'a sıkı sıkı korse giydirmesi, sürekli erkeklerden korumaya çalışması ve namus takıntısı kızı Sema'nın tecavüze uğramasıyla ilgilidir.

Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi zeki ve dünyalar güzeli Nalan ile evlenmektir. Nalan ve Sedat'ın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır… Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?