Camdaki Kız son bölümüyle (23. bölüm) Kanal D ekranlarındaki yerini alırken, izleyenler de oldukça heyecanlı anla yaşadı. Nalan, Adil Bey’in gittiği mezarın kime ait olduğunu öğrenmek için Muzo’dan yardım istedi. Diğer yandan Feride yemeğe davet ettiği Cana’yı tehdit etmekten çekinmedi. İşte, Camdaki Kız’ın son bölümünü full izleyebileceğiniz Kanal D bağlantısı…

CAMDAKİ KIZ’IN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Feride, Cana'nın Adil'in peşinde olduğunu öğrenince Cana'ya yeni bir plan kurar. Cana'nın yemeğe gelişiyle şoke olan Adil, ne yapacağını bilemez. Cana ise Adil'in peşini bırakmadığı için Feride'den nasibini alır.

Sedat, Melisa'nın şantajıyla karşı karşıya kalınca kendince engellemek isterken Melisa'nın patronu Alper'i arıyor. Alper, Sedat'tan para almak için görüntülerin elinde olduğunu söyleyerek bir şantaj da o yapıyor. Sedat, çareyi Cavit eniştesinde bulacağını zannediyor. Ancak Cavit'in tepkisi bu kez çok sert oluyor.

Nalan, ailesinin kendisinden bir şeyler sakladığını fark ettikten sonra büyük bir boşluğa düşüyor. Sedat'la da tartışan Nalan, soluğu salonda alıyor. Tek başına derin düşüncelere dalan Nalan'ın yanında destekçisi ise yine Muzo oluyor. Muzo, Nalan'ın gerçeklerden korkmamasını ve öğrenmesi gereken şeyler için adım atmasını önerirken Nalan, gözyaşlarını tutamayıp hıçkırıklara boğuluyor.

Nalan, Feride'nin ve Adil'in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayınca olayın peşine düşüyor. Adil’in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri’nin yardımını ister. Mezarlığa gitmek isteyen Nalan, Hayri'nin de yanında gelmesini istiyor.