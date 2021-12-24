Camdaki Kız’ın 25. bölümünde, Nalan, Feride’nin sözleri karşısında derin bir üzüntü yaşarken, diğer yandan Muzo’nun Melisa’dan ayrılma çabaları sonuçsuz kaldı. İşte, izleyemeyenler ve kaçıranlar için Kanal D Camdaki Kız’ın son bölüm full izleme linki…

CAMDAKİ KIZ’IN 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cana’nın beklenmedik sürprizi Feride’yi çılgına çevirirken Adil Bey’de bu öfkeden nasibini alır. Diğer yandan Feride Nalan'a annelik dersi vermek için yeni bir plan devreye sokar.

Melisa'dan kurtulmak isteyen Sedat, Cavit'in şirkete ortak olmasını sağlar fakat olaylar beklediği gibi gelişmez ve soluğu Cana’nın yanında alır.

Feride'nin acımasız cezalarıyla karşı kalan Nalan, aynı zamanda da Muzo ve Melisa'yı barıştırmaya çalışır. Fakat Muzo, bu olayı bitirmede kararlıdır çünkü Hayri Melisa olayını öğrenmiştir ve artık Koroğlu Ailesi de bu yalanı öğrenmek üzeredir. Bu oyunun devam etmesini isteyen Melisa ise Nalan başta olmak üzere Hayri'yi de yalanlarıyla kandırır.

Nalan'ın kendisine gelmesini ve sınırlarını bilmesine karşı zayıf olduğunu düşünen Feride, Nalan'la baş başa yemeğe çıkar. Nalan, annesinin kendisine söylediği ağır sözleri şaşkınlıkla dinlerken Feride'nin öfkesine anlam veremez. Feride, Nalan'ın anne olamayacağını söyler ve Nalan'ı derin bir yalnızlığa mahkum eder.

Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride'ye karşı sesini çıkarınca sert tepkiyle karşılaşıyor. Feride, Nalan'a "Anne olmadan benim anneliğimi sorgulayamazsın" sözleriyle karşılık verince Nalan, yıkılır.