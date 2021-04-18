Magazin Camdaki Kız yeni bölümde Muzo ortaya çıkıyor

Camdaki Kız yeni bölümde Muzo ortaya çıkıyor

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Camdaki Kız yeni bölümde Muzo ortaya çıkıyor

Kanal D'nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi Camdaki Kız'da heyecan dolu bölümün ardından neler olacağı merakla bekleniyor. Camdaki Kız yeni bölümde Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa oluyor. Bu haberden sonra Nalan nasıl bir tavır sergileyecek. Camdaki Kız 3. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Dizide gizemli karakter Muzo sonunda ortaya çıktı.

18 Nisan 2021, Pazar 23:07 Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk iki bölümüyle reytinglerin zirvesine yerleşen Camdaki Kız 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa oluyor!

Nalan ile evlilik hazırlığında olan Sedat, Cana ile görüşmeye devam eder. Ancak bu sefer buluşmaları gizli kalmaz. Fotoğraflar basına sızınca başta babası Rafet olmak üzere herkes çıldırır. 

Diğer taraftan Nalan, annesi Feride'nın baskılarına boyun eğmeye devam eder. Sedat ile Nalan'ın görüşmesinden hoşlanmayan Feride dozajını git gide artırır. Nalan oldukça zor durumdadır. Annesinin çocukluğundan beri yaptıkları artık dayanılmaz bir hal almıştır.

Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı - 2 yayında!

Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor! Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat, ne yapacak? Nalan, gazetede gördüklerinden sonra nasıl bir durumun içinde kalacak?



Ve Muzo göründü

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız'da, Muzo karakterini kimin oynadığı bilinmediği için sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Dizide henüz yüzünü göstermeyen Muzo karakterine hayat veren oyuncunun Enis Arıkan olduğu ortaya çıkmıştı.

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında Enis Arıkan'ın hayat verdiği Muzo'nun nihayet odasından çıktığı görülüyor.

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