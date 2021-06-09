OGM Pictures imzalı Camdaki Kız yarın sezon finali yapıyor. Son bölüm fragmanında görünen Hayri'nin kim olacağı merak konusu oldu. Dizinin en son sahnesinde yüzü görünmeyecek olan Hayri karakterini kimin oynayacağı henüz netleşmedi.

Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti. Rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyor.

Camdaki Kız Hayri'yi oynayacak ismin Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol olacağı iddia edilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yaptığı habere göre son yayınlanan fragmanda Nalan’a elini uzatan Hayri karakterini kimin canlandıracağı henüz netleşmedi. Rol için Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz’in adı geçiyor.

Altuntaş twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti. Rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyor. Son bölüm fragmanında görünen Hayri'nin kim olacağı merak konusu oldu. Dizinin en son sahnesinde yüzü görünmeyecek olan Hayri karakterini kimin oynayacağı henüz netleşmedi."