Magazin Camdaki Kız'da Hayri karakterini kim oynayacak? Listede 3 ünlü isim var

Camdaki Kız'da Hayri karakterini kim oynayacak? Listede 3 ünlü isim var

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Camdaki Kız'da Hayri karakterini kim oynayacak? Listede 3 ünlü isim var

Camdaki Kız sezon finali fragmanında Hayri karakteri nihayet ortaya çıktı. Henüz yüzü görünmese de yaka kartında "Hayri" isminin görünmesinden sonra karaktere hayat verecek isim merak edilmeye başlandı. Hayri karakteri için 3 ünlünün adı geçiyor.

09 Haziran 2021, Çarşamba 19:30 Son Güncelleme:
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OGM Pictures imzalı Camdaki Kız yarın sezon finali yapıyor. Son bölüm fragmanında görünen Hayri'nin kim olacağı merak konusu oldu. Dizinin en son sahnesinde yüzü görünmeyecek olan Hayri karakterini kimin oynayacağı henüz netleşmedi.

Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti. Rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyor.

Camdaki Kız Hayri'yi oynayacak ismin Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol olacağı iddia edilmişti. 

 Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yaptığı habere göre son yayınlanan fragmanda Nalan’a elini uzatan Hayri karakterini kimin canlandıracağı henüz netleşmedi. Rol için Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz’in adı geçiyor.

 Altuntaş twitter hesabından şu bilgileri paylaştı: 

 "Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti. Rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyor. Son bölüm fragmanında görünen Hayri'nin kim olacağı merak konusu oldu. Dizinin en son sahnesinde yüzü görünmeyecek olan Hayri karakterini kimin oynayacağı henüz netleşmedi."

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