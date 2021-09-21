Magazin Camdaki Kız'da ortalık yangın yerine döndü!

Camdaki Kız'da ortalık yangın yerine döndü!

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Camdaki Kız'da ortalık yangın yerine döndü!

Kanal D, ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı gün en çok dizilerden biri olan Camdaki Kız’ın 12. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Camdaki Kız’ın 12. bölümünde ortalık adeta karışıyor. İşte Camdaki Kız’ın 12. yeni bölümüne damga vuracak olaylardan bazıları.

21 Eylül 2021, Salı 11:35 Son Güncelleme:
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Yayınlandığı her perşembe akşamı, büyük ilgi gören ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren ‘Camdaki Kız’ dizisinin 12.yeni bölümünün son tanıtımı yayınlandı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, ‘Camdaki Kız’ 23 eylül perşembe günü 12.yeni bölümüyle ekrana çıkmaya hazırlanıyor.

CAMDAKİ KIZ’DA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde ailede olup bitenlere dayanamayan Rafet kalp krizi geçiriyor.  Diğer yandan ise Feride, damadı Sedat'ı yasak aşkı Cana ile arabada yakalıyor.  Çılgına dönen Feride damadı Sedat'a tokat atıyor. Bu görüntüler karşısında ise Cana, şaşkına dönüyor.

CAMDAKİ KIZ’DA NALAN’IN BÜYÜK AŞKI ORTAYA ÇIKIYOR

Nalan'ın büyük aşkı olacak Hayri ortaya çıkıyor. Dizide Hayri karakterine genç oyuncu Cihangir Ceyhan hayat verecek.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız heyecan dolu yeni bölümüyle 23 eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında…



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