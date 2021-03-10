Camdaki Kız’ın fragmanı yayınlandı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisinin ilk tanıtımının çekimleri Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleşti. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız, çok yakında Kanal D’de…



