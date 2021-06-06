Son dönemde ekrandaki popüler dizilere gönderme yapan Güldür Güldür, Cuma akşamı Camdaki Kız dizisine gönderme yapılan Damdaki Kız skeci izleyenleri kahkahalara boğdu.

Güldür Güldür’ün bu skecini izleyenler arasında Burcu Biricik de vardı. Camdaki Kız’da Burcu Biricik’in oynadığı Nalan’ı, Güldür Güldür Show’da Açelya Akkoyun canlandırdı.

Güzel oyuncu Güldür Güldür’ü izlerken çektiği bir fotoğrafı etiketleyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.







