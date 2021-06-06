Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten 'Damdaki Kız' paylaşımı
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut, Şerif Erol, Tamer Levent, Enis Arıkan, Selma Ergeç’in rol aldıkları Camdaki Kız dizisi ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken skeçlere de ilham oluyor.
06 Haziran 2021, Pazar 22:18 Son Güncelleme:
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Son dönemde ekrandaki popüler dizilere gönderme yapan Güldür Güldür, Cuma akşamı Camdaki Kız dizisine gönderme yapılan Damdaki Kız skeci izleyenleri kahkahalara boğdu.
Güldür Güldür’ün bu skecini izleyenler arasında Burcu Biricik de vardı. Camdaki Kız’da Burcu Biricik’in oynadığı Nalan’ı, Güldür Güldür Show’da Açelya Akkoyun canlandırdı.
Güzel oyuncu Güldür Güldür’ü izlerken çektiği bir fotoğrafı etiketleyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.