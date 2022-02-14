Posta.com.tr / Kraliçe Elizabeth'in 'geleceğin kraliçesi' ilan ettiği Cornwall düşesi Camilla, eşi Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından günler sonra Covid-19'a yakalandı. Çift şimdi kendini karantinaya aldı. Saray kaynakları, 74 yaşındaki Camilla'nın 3 aşı yaptırdığını açıkladı. Prens Charles, koronavirüse ikinci kez yakalanmıştı. Camilla ise ilk kez koronavirüs geçiriyor. Prens Charles'ın pozitif çıkmasından sonra Camilla, etkinliklere katılmaya devam etmişti .

Bir Clarence House yetkilisi, 'Cornwall Düşesi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı ve şimdi karantinada. Hükümetin yönergelerini izlemeye devam ediyoruz' dedi.

Öte yandan doktorlar, Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından henüz 48 saat öncesinde Kraliçe Elizabeth ile görüşmüş olması nedeniyle Kraliçe'yi gözlem altında tutuyor.

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin herhangi bir semptom göstermediğini açıklayarak testinin pozitif ya da negatif olmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth geçtiğimiz salı günü Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde görüşmüştü.